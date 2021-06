Lisa Banes

Lisa Banes, famosa attrice 65enne di Broadway, è morta in seguito ai traumi riportati dopo essere stata travolta da uno scooter mentre attraversava un incrocio a Manhattan

Lisa Banes non ce l’ha fatta. La famosa attrice è purtroppo venuta a mancare dopo 10 giorni di agonia. Lo scorso 4 giugno era infatti stata investita da uno scooter elettrico mentre camminava lungo l’Upper West Side a New York, all’incrocio fra Amsterdam Avenue e West 64th.

Dopo il terribile impatto, le condizioni dell’attrice erano apparse subito gravi: aveva difatti riportato una lesione cerebrale traumatica. Lisa Banes è stata così ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Mount Sinai Morningside, dove è deceduta senza mai riprendere conoscenza.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l’attrice doveva incontrare la moglie Kathryn Kranhold per una cena nell’Upper West Side quando, attraversando l’incrocio fra Amsterdam Avenue e West 64th, è stata investita da uno scooter che non ha rispettato il semaforo rosso e che si è subito dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Kathryn Kranhold ha subito lanciato un appello per cercare di risalire all’identità del motociclista o avere almeno delle informazioni sull’incidente ma ad oggi non è stato eseguito alcun arresto.

“Siamo addolorati per la tragica e insensata scomparsa di Lisa” ha riferito il portavoce dell’attrice. “Era una donna di grande spirito, intelligenza e generosità. Era dedita al suo lavoro, sia sul palcoscenico sia davanti a una telecamera e lo era ancora di più a sua moglie, alla sua famiglia e ai suoi amici. Siamo stati fortunati ad averla nelle nostre vite”.

Lisa Banes, una vita per la recitazione

Originaria dell’Ohio, Lisa Banes si è diplomata in recitazione alla Juilliard School ed è apparsa più volte a Broadway. Al cinema il suo ruolo più celebre è stato quello di Marybeth Elliott, la madre di Rosamund Pike nel film “Gone Girl” di David Fincher, del 2014. L’attrice ha però interpretato anche diversi personaggi televisivi, facendo parte del cast di “I casi di Rosie O’Neill” e “Son of the Beach”, “The King of Queens”, “Six Feet Under”, “Una vita da vivere”, “Star Trek: Deep Space Nine”, “La signora in giallo”, “Desperate Housewives”.

