Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, innamoratissimo e geloso della moglie Jenny Darone, conosciuta quando erano adolescenti.

Lui è pronto a tornare in campo con la Nazionale italiana contro la Svizzera e a rendersi ancora protagonista nel secondo impegno a Euro 2020. Parliamo di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e dell’Italia. A tifare per lui, in prima linea, la moglie Genoveffa Darone, e i loro due figli.

Chi è Jenny Darone, la moglie di Lorenzo Insigne

Genoveffa Darone, detta Jenny, è di origini napoletane, proprio come Lorenzo. I due si sono conosciuti da adolescenti, ma non è scattato subito il fidanzamento. Si sono poi persi di vista ma, quando si sono ritrovati, si sono fidanzati subito e dopo 7 mesi, il 31 dicembre 2012, si sono sposati.

Lorenzo ha conquistato Jenny anche via Facebook ma, a causa della sua gelosia, subito dopo l’ha fatta cancellare dai social. A raccontarlo è stata la stessa signora Insigne nel corso di uno scherzo architettato per Lorenzo Insigne, dalla trasmissione “Le Iene”, nel quale è emersa tutta la sua gelosia.

Attualmente Jenny ha riaperto i suoi profili social ed è attiva su Instagram dove posta spesso immagini della loro bella famiglia, assieme ai figli Carmine e Christian nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2015.

I due sono innamoratissimi e molto affiatati. Insigne dedica sempre i suoi gol a Jenny e la porta sempre con lui, a cominciare dal numero di maglia che indossa con il Napoli, il 24: “Il 24 è il giorno in cui è nata mia moglie, mi sta portando fortuna e lo porto per continuare a fare bene”, ha dichiarato, infatti, lo stesso Insigne.

