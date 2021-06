Alessia Marcuzzi

Ha iniziato la sua carriera come modella, poi ha fatto gavetta come valletta fino a diventare una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana.

Alessia Marcuzzi, romana classe 1972, ha debuttato giovanissima sull'emittente Telemontecarlo in un programma calcistico. Nel 1994 è entrata in Rai, come inviata di un programma a quiz condotto da Gigi Sabani. In quegli stessi anni ha iniziato a farsi notare in qualità di attrice.



Il trasferimento a Mediaset arriva qualche anno dopo, lì si fa notare per programmi di successo come 'Colpo di fulmine' e collabora anche con la Gialappa's Band in 'Mai dire Gol'. Su Italia Uno conduce diverse edizioni del 'Festivalbar', a partire dal 1996. Decide quindi di posare per dei calendari osé pubblicati dalla rivista 'Max' nel 1998 e successivamente, nel Duemila, replica per la rivista 'Panorama'.

Il record di Alessia Marcuzzi

Fino a oggi l’artista ha condotto ben 45 programmi tv. Fra i più famosi ci sono i reality show ‘Il Grande Fratello’, che ha visto la sua conduzione dal 2006 al 2015, e ‘L’Isola Dei Famosi’, a partire dal 2015. Molto popolare e apprezzata è anche la sua partecipazione a ‘Le Iene’. Oltre che all’edizione 2019 di ‘Temptation Island Vip’.

La conduttrice in questi anni ha lavorato molto anche come attrice. Per la tv, ha partecipato alla serie ‘Carabinieri’ e alla sitcom ‘Così fan tutte‘, in onda fino al 2012, e la serie Tv ‘Tequila e Bonetti‘. Alessia è stata anche la testimonial di diversi spot pubblicitari, l’ultimo è stato quello per l’applicazione ‘The Fork’.

Ha avuto una vita sentimentale molto intensa. Per alcuni anni è stata legata all’ex calciatore, e attuale allenatore, Simone Inzaghi. Dalla loro relazione è nato il primo figlio, Tommaso.

Successivamente ha cominciato una storia con Francesco Facchinetti, dalla quale è nata la piccola Mia. Attualmente è sposata con Paolo Calabresi Marconi, imprenditore e produttore nel mondo della televisione. Le nozze sono state celebrate nel 2014, con una cerimonia privata in Gran Bretagna.

