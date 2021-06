Tallulah Willis

La figlia di Bruce Willis e Demi Moore si trova in vacanza al mare

costume sgambatissimo che metteva in primo piano il suo fisico perfetto. bikini rosa. La figlia di Bruce Willis e Demi Moore ha voluto salutare così i tanti follower che la seguono su Instagram. Qualche giorno fa si era fatta immortalare con unsgambatissimo che metteva in primo piano il suoperfetto. Tallulah Willis è tornata a mostrarsi, questa volta con un minirosa. La figlia diha voluto salutare così i tanti follower che la seguono su Instagram.

Lei, in passato insicura a causa della scarsa somiglianza con la bellissima mamma attrice, con il tempo ha imparato ad apprezzare il suo aspetto. Che adesso mostra con grande orgoglio, anche per spingere altre ragazze come lei ad accettarsi anche in presenza di piccoli, inevitabili, difetti.



Tallulah Willis, 27 anni, ha mostrato l’immagine sul suo profilo Instagram, approfittando di qualche giorno di relax in compagnia del suo fidanzato, e prossimo futuro marito, Dillion Buss. Con loro anche l’inseparabile cagnolino, che la designer ha coccolato sotto l’ombrellone. “Crogiolarsi nel suo splendore @nenem.la.vrai”, ha scritto la star nella sua didascalia. 27 anni, ha mostrato l’immagine sul suo profilo Instagram, approfittando di qualche giorno diin compagnia del suo fidanzato, e prossimo futuro marito,. Con loro anche l’inseparabileche la designer ha coccolato sotto l’ombrellone. “Crogiolarsi nel suo splendore @nenem.la.vrai”, ha scritto la star nella sua didascalia.

Tallulah Willis identica a papà Bruce

Proprio lo scorso maggio, Tallulah Willis aveva descritto in dettaglio il suo disturbo, definito “dismorfismo corporeo”. La ragazza aveva ammesso di “essere risentita” per il fatto di somigliare al suo famoso padre Bruce più che alla sua stupenda mamma Demi Moore.

“Mi sono punita perché non sembravo mia madre, dopo che mi è stato detto che ero identica a mio padre dalla nascita”, ha scritto Tallulah. Con il tempo, la figlia dei due divi ha però “fatto pace” con il suo aspetto un po’ maschile, anche grazie all’amore del fidanzato che settimane fa le ha chiesto di sposarlo.

Lei naturalmente ha risposto di sì senza esitazioni. E adesso Tallulah e la sua grande famiglia allargata aspettano solo la data del grande giorno.

