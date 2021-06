Dopo l'addio a Miley Cyrus l'attore australiano ha trovato una nuova compagna

Il cuore di Liam Hemsworth batte di nuovo. Dopo l’addio a, l’attore australiano è apparso per la prima volta in alcuni scatti social insieme a, la giovane che ha preso il posto della sua famosissimaI due hanno partecipato insieme a un evento di beneficenza a, in Australia, il Paese del divo 31enne.

La star ha ufficializzato la sua nuova unione postando alcune immagini sul suo account Instagram. Nelle immagini l’artista appare insieme alla sua nuova fiamma, ma anche con il fratello Chris Hemsworth e sua moglie Elsa Pataky.

Liam Hemsworth ha scritto: “Serata fantastica per raccogliereimportantissimi e per sensibilizzare su una delle tematiche più complesse, la salute mentale dei bambini. Grazie aper aver organizzato l’evento e grazie per tutto quello che fai per l’ospedale pediatrico di Sydney”.