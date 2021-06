Ben Affleck e Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati fotografati mentre si scambiavano baci appassionati, confermando il ritorno di fiamma

Non si nascondono più Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due attori continuano ad essere fotografati insieme e sempre in situazioni molto romantiche, mandando in delirio i fan sui social. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci appassionati: è la conferma, dunque, che tra i due sia tornato l’amore, a quasi 20 anni dal loro primo fidanzamento.

Le ultime foto sono comparse sul “New York Post” e mostrano l’attore e la cantante mentre si baciano, durante un pranzo al Nobu di Malibu, a ovest di Los Angeles. La coppia era già stata fotografata assieme, nelle ultime settimane, sia a Los Angeles, dove vive Ben Affleck, che a Miami, dove ha casa Jennifer Lopez. Le foto scattate domenica, però, mostrano per la prima volta i due che si baciano in pubblico.

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme, la conferma della storia d’amore

I Bennifer erano stati ‘pizzicati’ per la prima volta a Los Angeles alla fine di aprile, dopo la separazione della cantante dall’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. La cantante, secondo quanto rivelato da una fonte a “E! News” la scorsa settimana, sarebbe pronta a trasferirsi da Miami a Los Angeles, e starebbe “cercando le scuole per i suoi figli”, i gemelli di 13 anni Max ed Emme, avuti dal cantante Marc Anthony, il suo terzo marito, appena cinque mesi dopo la sua rottura nel 2004 con Affleck.

L’attore è stato sposato con Jennifer Garner, dal 2005 al 2015, quando la coppia ha annunciato il divorzio. Hanno tre figli: Violet Anne nata nel 2005, Seraphina Rose Elizabeth nata nel 2009 e Samuel nato nel 2012.

