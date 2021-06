Ilary Blasi al battesimo di Jolie

La conduttrice è stata scelta dalla sorella Melory della quale era stata anche testimone di nozze

genitori e le sue due sorelle. E così una di loro, Melory, ha deciso di farle un regalo grandissimo: essere la madrina in occasione del battesimo della nipotina Jolie. Ilary Blasi ha un rapporto stupendo con i suoie le sue due. E così una di loro,, ha deciso di farle ungrandissimo: essere lain occasione del battesimo della nipotina

La conduttrice 40enne, finalmente in relax dopo la conclusione de ‘L’Isola dei Famosi’, ha festeggiato l’avvenimento dimostrando tutto il suo amore per la piccola nata lo scorso 25 aprile. La cerimonia si è svolta a Roma in un clima di grande commozione per tutta la famiglia.



Melory ha invitato parenti e amici, circa 40 persone in totale, per festeggiare il primo traguardo della sua Jolie Maria Santa. “All’anagrafe mia figlia si chiama solo Jolie, in chiesa l’abbiamo voluta battezzare come Jolie Maria Santa”, ha rivelato la sorella di . ha invitato parenti e amici, circa 40 persone in totale, per festeggiare il primo traguardo della sua. “All’anagrafe mia figlia si chiama solo Jolie, in chiesa l’abbiamo voluta battezzare come Jolie Maria Santa”, ha rivelato la sorella di Ilary Blasi

Ilary Blasi felice in famiglia

La conduttrice e moglie di Francesco Totti ha scelto un abito color avorio, sua sorella ha invece optato per un outfit floreale. Dopo la Messa in chiesa, l’allegra comitiva si è concessa il banchetto organizzato in aperta campagna, per rispettare le misure di sicurezza anti Covid.

Melory ha voluto regalare a tutti i suoi ospiti bomboniere particolarissime: delle calamite con sopra l’immagine della figlia.

Ilary Blasi era stata anche fra i testimoni di nozze di Melory e suo marito Tiziano, a luglio del 2017, dopo il matrimonio civile della coppia, celebrato a maggio dello stesso anno. Melory a chi ha domandato per quale ragione abbia deciso ancora una volta per la presentatrice e non per la sorella 42enne Silvia, ha spiegato: “Lei farà la madrina del mio secondogenito”.

