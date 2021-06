Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma, Instagram

Alessia Elefante, 24enne campana, è la la fidanzata di Gianluigi Donnarumma, originaria di Castellammare di Stabia come il portiere della Nazionale azzurra

Lui sta per dare l’addio definitivo al Milan, squadra con la quale ha esordito in Serie A. Lei è sempre al suo fianco, pronta a sostenerlo dentro e fuori dal campo. Sono Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. I due si sono conosciuti da giovanissimi, nel 2016, e nel 2017 sono andati a vivere insieme.

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma non amano stare sotto i riflettori

Alessia, la fidanzata di Gigi Donnarumma, è originaria di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, proprio come il portiere azzurro, e ha 24 anni, due in più di Gigio. Proprio come il portiere napoletano, la ragazza è una persona molto riservata e non ama stare sotto i riflettori.

Alessia Elefante, infatti, ha i profili social privati e i pochi scatti che mostrano la coppia assieme li pubblica Donnarumma sul suo profilo Instagram ufficiale, che il portiere utilizza, però, prevalentemente, per mostrare le sue imprese in campo. Numerose sono le fan page della coppia, che mostrano scatti di Gigio e Alessia insieme, felici e innamorati.

Gigio Donnarumma, a Euro 2020 il tifo della fidanzata Alessia

Donnarumma è adesso impegnato a difendere la porta della Nazionale italiana a Euro 2020, sostenuto dalla bella Alessia, ma sta vivendo anche giorni intensi in merito al suo futuro. L’ormai ex portiere Milan è a un passo dalla firma con la squadra francese del Paris Saint-Germain, con la quale “può avere l’opportunità di scrivere la storia del ruolo e vincere qualsiasi tipo di concorrenza” ha dichiarato un altro portiere che lo conosce bene, Gigi Buffon. Donnarumma ha esordito in Serie A con il Milan il 25 ottobre del 2015, a soli 16 anni e 8 mesi, diventando il secondo più giovane portiere esordiente in rossonero.

