Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno pubblicato gli scatti della festa con pochi parenti e amici per celebrare il loro anniversario

“Come 10 anni fa, una giornata indimenticabile! Buon anniversario”. Con queste parole e una serie di scatti pubblicati su Instagram, Eleonora Abbagnato ha festeggiato i 10 anni di matrimonio con il marito, Federico Balzaretti. La ballerina e l’ex calciatore hanno celebrato l’anniversario con una festa, all’aperto, con amici e parenti più cari, come si vede dalle foto pubblicate da entrambi sui social.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti raggianti

Entrambi vestiti in bianco, felici e raggianti, hanno brindato e festeggiato con una splendida torta. Eleonora e Federico si sono sposati il 13 giugno 2011 nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo, città di origine di lei. Insieme hanno due figli: Julia, nata nel 2012, e Gabriel, nato nel 2015.

I figli “ti danno forza, quando torni a casa loro ti fanno pensare ad altro, ti danno tanto amore”, ha dichiarato la stessa Eleonora di recente, nel corso di un’intervista al programma di Canale 5 “Verissimo”. L’ex calciatore della Roma, ora opinionista e commentatore sportivo, ha anche altre due bambine, Lucrezia e Ginevra Vittoria, nate dalla precedente relazione con Jessica Gasparin.

Eleonora Abbagnato salutato l’Opéra di Parigi, Federico Balzaretti in platea

Pochi giorni fa Eleonora Abbagnato ha dato il suo addio all’Opéra di Parigi per tornare in Italia. L’étoile italiana, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ha danzato “Le Rendez-vous” su libretto di Jacques Prevert e con musica originale di Kosma e “Le jeune homme et la mort”, da un’idea di Jean Cocteau sulla Passacaille de Bach. Uno spettacolo che ha fatto registrare il tutto esaurito.

In platea anche il marito Federico Balzaretti con i figli e tantissime personalità del mondo della danza e della cultura, che la conoscono e hanno lavorato con lei. “Ora ritorno nel mio Paese. Sono stata una donna fortunata per aver potuto lavorare all’Opéra di Parigi. Io, italiana, ma soprattutto ‘sicilienne’, siciliana”, ha detto Eleonora Abbagnato a fine spettacolo.

