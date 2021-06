Emma Marrone, Instagram

Emma Marrone ha ringraziato tutti i suoi seguaci su Instagram, che aumentano sempre di più. “Sto vivendo momenti incredibili”, ha scritto.

“5 milioni di volte grazie per esserci”. Con queste parole (e una foto mentre addenta felice una pizza) Emma Marrone ha ringraziato i suoi follower su Instagram, che hanno raggiunto quota 5 milioni.

“Sono tante le cose per cui festeggiare per fortuna! Nonostante tutto… sto vivendo dei momenti incredibili… Ma vogliamo mettere 5 MLN di voi???”, ha scritto ancora la cantante nella caption.

Emma Marrone in tour con Fortuna live 2021

Recentemente Emma Marrone è tornata a esibirsi live, dopo lo stop per la pandemia. La cantante salentina ha iniziato un tour estivo “Fortuna live 2021”, dall’Arena di Verona, dopo una serata a Lignano Sabbiadoro. La cantante sarà impegnata fino a metà luglio e si esibirà anche a Roma e Milano, rispettando le regole sanitarie e di distanziamento attualmente previste. Un modo per festeggiare comunque con i fan i suoi 10 anni di carriera.

Proprio durante la data di Verona, purtroppo, per Emma è arrivata anche una terribile notizia. La scomparsa di Michele Merlo, a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. La cantante conosceva bene Michele: era stata sua coach al serale di “Amici”, quattro anni fa, e tra i due era nata una bella amicizia.

“Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole, amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”, aveva scritto la Marrone su Instagram, per salutare per l’ultima volta il suo amico e collega.

