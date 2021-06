Elizabeth Hurley

L'ex modella ha stupito i fan mostrandosi in un abito lungo e dorato, quasi trasparente

fisico mozzafiato, come dimostrano le immagini apparse su Instagram qualche giorno fa, nelle quali Elizabeth Hurley appare perfetta in follower, mostrandosi fasciata in uno splendido abito lungo firmato Versace. Un particolare però non è sfuggito: la ex compagna di Hugh Grant ha deciso di non indossare la biancheria intima. A 55 anni ha ancora unmozzafiato, come dimostrano le immagini apparse su Instagram qualche giorno fa, nelle qualiappare perfetta in bikini . Questa volta l’ex modella ha voluto nuovamente stupire i suoimostrandosi fasciata in uno splendido abito lungo firmato. Un particolare però non è sfuggito: la ex compagna di Hugh Grant ha deciso di non indossare laintima.

Elizabeth Hurley ha voluto rendere omaggio così allo stilista italiano prematuramente scomparso, confermando ancora una volta quanto il passare degli anni non abbia minato la sua perfezione.



L’ex top model ha optato per i capelli castani, lasciati lunghi e ondulati lungo le spalle, e per un trucco molto leggero e naturale, che ha esaltato la carnagione già abbronzata. Nella didascalia del post, Elizabeth Hurley ha scritto: “A proposito di ieri sera”. L’ex top model ha optato per icastani, lasciati lunghi e ondulati lungo le spalle, e per unmolto leggero e naturale, che ha esaltato lagià abbronzata. Nella didascalia del post, Elizabeth Hurley ha scritto: “A proposito di ieri sera”.

Elizabeth Hurley rende omaggio al Made in Italy

L’outfit scelto da Elizabeth non è certo passato inosservato. Proprio come accaduto 30 anni fa, quando la diva apparve sul red carpet in compagnia dell’allora fidanzato Hugh Grant strizzata in un abito nero tenuto insieme da alcune spille da balia dorate. Anche questo griffato Versace.

Qualche anno dopo Hugh ha raccontato in un documentario della Bbc che lei aveva indossato quell’abito solo perché altre case di moda si erano rifiutate di vestirla in occasione di quella serata di gala, perché in quel momento non era ancora abbastanza conosciuta. “La povera Elizabeth ha telefonato ad alcuni grandi stilisti e tutti hanno detto: No, chi sei?”, ha raccontato l’attore.

“’Poi Versace ha detto: Sì, ti prestiamo un vestito”, ha proseguito Hugh. E così quella passerella a due è diventata iconica.

“Ricordo di essere andata in un ufficio dove hanno letteralmente ripescato un vestito da un sacchetto di plastica bianca. L’ho portato a casa e mi sono pettinata e truccata da sola, lottando con Hugh per lo specchio, che non era nemmeno a figura intera, nel nostro minuscolo appartamento con una camera da letto”, ha proseguito Elizabeth Hurley ricordando i primi anni della sua carriera.

