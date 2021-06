Alberto di Monaco con i figli, Instagram

Al via i festeggiamenti, nel Principato di Monaco, per i 10 anni di matrimonio della coppia reale monegasca: Alberto di Monaco e Charlene Wittstock

Dieci anni di matrimonio il prossimo 1 luglio, ma nel Principato sono già iniziati i festeggiamenti per l’anniversario di nozze di Alberto di Monaco e Charlene Wittstock. Un primo passo verso le celebrazioni ufficiali è stata l’emissione di quattro francobolli commemorativi che ritraggono i reali monegaschi il giorno del “Sì”, il 1 luglio 2011. L’Office des Emissions de Timbres-Poste di Monaco ha dunque emesso i quattro francobolli, da 1,50 euro, che saranno in vendita proprio dal 1 luglio e che rappresentano quattro tappe della vita di coppia di Alberto e Charlene.

Charlene e Alberto di Monaco in Sudafrica con i figli

Nel frattempo la principessa Charlene, ex nuotatrice e modella, impegnata in numerose cause umanitarie, è in Sudafrica, e il principe Alberto è volato di recente da lei con i loro due figli, i gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier, 6 anni.

Charlene Wittstock e il principe Alberto di Monaco si sono conosciuti nel 2001 ma hanno iniziato a frequentarsi nel 2006. Il fidanzamento ufficiale è arrivato nel 2010 e l’anno dopo, il 1 luglio 2011, si sono sposati con rito civile nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi a Monaco Vecchia. Il giorno successivo, il 2 luglio, si è svolta anche la cerimonia religiosa, alla Corte d’Onore del Palazzo dei Principi, officiata dall’arcivescovo di Monaco Bernard Barsi.

Alberto di Monaco, presidente della Croce Rossa monegasca

Charlene è da sempre impegnata in numerose cause umanitarie. È presidente onoraria della Croce Rossa del Sudafrica mentre Alberto è presidente della Croce Rossa monegasca. La principessa, inoltre, è attivamente impegnata nella protezione degli animali in via di estinzione, è associata dell’AmfAR (American Foundation for AIDS Research) ed è anche membro dell’associazione monegasca per la lotta all’autismo.

