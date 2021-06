Loredana Lecciso e Al Bano

Stanno circolando in rete alcune notizie legate ad una crisi tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Ma si tratta di voci del tutto infondate...

In queste ultime ore sono circolate in rete alcune notizie legate ad una presunta crisi tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. In realtà è tutto falso: si tratta, difatti, di voci del tutto infondate.

Secondo la notizia, che sarebbe erroneamente stata attribuita al settimanale Novella 2000, Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi perché esausta dopo mesi di tira e molla. Il motivo di questa sofferta decisione sarebbe stata la presenza troppo ingombrante di Romina Power, ex moglie di Al Bano.

Una fake news smontata in tempo reale da Roberto Alessi, direttore del noto settimanale italiano, che a LaPresse.it ha spiegato: “Ho appena parlato sia con Al Bano che con Loredana. Hanno pranzato insieme e hanno mangiato le ‘rimanenze’ della festa che c’è stata ieri sera a Cellino San Marco per i 20 anni della loro primogenita Jasmine. Non sono mai stati così felici e così uniti. È stravagante come certe notizie non solo vengano pubblicizzate, ma vengano anche attribuite alle persone sbagliate. Persone, oltretutto, non informate sulla reale situazione sentimentale dei protagonisti” ha concluso Alessi.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: “Altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo”

Una bufala smontata anche da Al Bano, che all’Adnkronos ha raccontato: “Non c’è nessuna zona sismica in casa Carrisi. Proprio ieri io e Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jasmine, non so come escano queste bufale. Vorrei vivere con Loredana altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo”.

E, a proposito dell’invadente presenza dell’ex moglie, Romina Power, ha affermato: “Romina è in vacanza qui, si è affittata un trullo tutto suo da un mese e mezzo e si sta godendo la sua vacanza in una pace eccezionale. Loredana non è andata da nessuna parte, era qui con me fino a poco fa”.

Nessuna crisi e nessuna rottura, dunque. Al Bano e Loredana sembrano uniti più che mai e le voci su una presunta crisi sono del tutto infondate. E, per quanto riguarda il ruolo di Romina Power, i due innamorati hanno le idee ben chiare. Nei mesi scorsi, infatti, Al Bano aveva raccontato in Tv a Mara Venier di avere un sogno: far incontrare, magari a cena, Loredana e Romina. E così, Loredana Lecciso ha invitato Romina Power a bere un caffè e fare una chiacchierata con lei: un appello, però, che sembra sia rimasto inascoltato sino ad oggi.

