Winnie Harlow, Instagram

La bella modella canadese ha attirato l’attenzione di tutti sfoggiando un vestito sexy

Un abito bianco e argento con spacchi molto profondi. è stato questo il look della bellissima modella Winnie Harlow al compleanno di Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou. In occasione del party esclusivo (al Goya Studios di Hollywood) per i 24 anni della famosa influencer californiana ma di origini greche, la modella canadese ha stupito tutti.

Con un caschetto nero, l’abito che metteva in mostra la sua pelle con la vitiligine, un paio di sandali gioiello e gli spacchi mozzafiato, Winnie ha rubato l’attenzione di tutti.

Winnie Harlow, modella e attivista

Famosa top model e attivista canadese, Winnie, 26 anni, è stata ed è attualmente famosa testimonial di brand internazionali. Quando aveva quattro anni le è stata diagnosticata la vitiligine, che porta alla depigmentazione di porzioni di pelle.

La ragazza ha raccontato di essere stata vittima di bullismo quando era bambina, a causa della sua situazione cronica. Per questo motivo è stata costretta a cambiare numerose scuole e addirittura ad abbandonare il liceo.

“Sono stata insultata, bullizzata, ridicolizzata, chiamata mucca, zebra e con tanti altri epiteti offensivi”, ha raccontato più volte la modella, diventando, così, simbolo internazionale della lotta al bullismo e alle discriminazioni.

