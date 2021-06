"Sex and The City", Cynthia Nixon, Kristin Davis & Sarah Jessica Parker, Instagram

Con una foto assieme a Cynthia Nixon e Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ha aggiornato i fan sul ritorno di Carrie Bradshaw, con un’immagine direttamente dal set

“Ancora insieme. Leggendo i nostri primi episodi. Accanto a tutti i ragazzi e ai nuovi membri del cast”. Con questo post su Instagram, accompagnato da una foto assieme a Cynthia Nixon e Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ha aggiornato i fan sul ritorno di Carrie Bradshaw, con un’immagine direttamente dal set.

Le tre attrici riprenderanno i ruoli di Carrie, Miranda e Charlotte nella serie revival di “Sex and The City”, dal titolo “And Just Like That”. La serie, che andrà in onda a ben 17 anni dalla fine dell’originale, sarà composta da dieci episodi e trasmessa da HBO Max.

“Sex and The City”, Kim Cattrall non farà parte del cast

La notizia del ritorno delle “ragazze” era stata annunciata a inizio anno, specificando che Kim Cattrall, interprete dell’esuberante Samantha, non avrebbe fatto parte del cast del revival. Così gli autori hanno deciso di introdurre i nuovi membri del cast citati anche da Sarah Jessica Parker nel suo post.

Kristin Davis “trasformata”, i fan: “Ma cosa ha fatto?”

Ma della foto postata da Sarah Jessica Parker, ciò che ha colpito maggiormente i fan è stato l’aspetto di Kristin Davis. “Charlotte è irriconoscibile”, scrive un utente commentando il post, criticando il ricorso eccessivo alla chirurgia estetica. “Che peccato, era così bella”, scrive un altro follower. Anche Cynthia Nixon ha postato la stessa foto su Instagram, con la caption: “L’amicizia non passa mai di moda”.

