Regina Elisabetta II

Nel corso di un evento benefico in Cornovaglia, la monarca ha mostrato le sue abilità da spadaccina, ridendo e scherzando

Ha compiuto 95 anni lo scorso 21 aprile, e riesce a maneggiare ancora con destrezza una spada.

Nel corso di un pranzo organizzato dall’ente benefico educativo Eden Project, in Cornovaglia, la Regina Elisabetta ha tagliato una torta con una spada, rendendosi protagonista di un divertente siparietto che ha coinvolto anche Kate e Camilla, che hanno preso parte con la sovrana alla visita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

“C’è un coltello!”, ma la Regina Elisabetta preferisce la spada

“La Regina, la duchessa di Cornovaglia e la duchessa di Cambridge ringraziano i volontari locali di Eden Project’s Big Lunch per i loro sforzi a sostegno delle loro comunità nel corso dell’anno passato”, si legge nel post su Instagram della Royal Family, che mostra anche un breve video della visita. Al termine, si vede proprio la Regina alle prese con il taglio della torta, impugnando una spada molto pesante. “Non credo che funzionerà”, scherza la Regina.

E una voce fuori campo le ricorda che c’è un coltello. “So che c’è”, ha scherzato ancora Elisabetta, precisando che voleva usare qualcosa di “più insolito”. Anche Camilla interviene aiutando la Regina nel taglio della torta, che alla fine riesce perfettamente, tra le risate divertite delle protagoniste e dei presenti. “Sembra molto bello”, conclude Elisabetta.

La Regina Elisabetta, Kate e Camilla hanno incontrato i volontari della Cornovaglia, dove si stava svolgendo il G7, per mostrargli gratitudine e riconoscenza per il loro sostegno reciproco durante la pandemia da Covid-19. L’iniziativa The Big Lunch all’Eden Project farà parte delle celebrazioni del Giubileo della Regina.

Leggi anche: tutti gli articoli sulla Regina Elisabetta

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata