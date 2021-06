La principessa del Liechtenstein e Emanuele Musini, Facebook

Il rito civile, in una tenuta alle porte di Gubbio, sarà celebrato il prossimo 26 giugno nella villa della Tenuta di Fassia, 480 ettari di verde

La principessa Maria Annunciata Astrid Giuseppina Veronica di Liechtenstein sposerà Emanuele Musini in Umbria.

La figlia maggiore del principe Nikolaus di Liechtenstein e della principessa Margaretha di Lussemburgo convolerà a nozze con l’imprenditore eugubino il prossimo 26 giugno, nella villa della Tenuta di Fassia, 480 ettari di verde alle porte di Gubbio.

Il rito civile sarà celebrato da un amico della coppia, che si ritroverà con circa 80 persone, tra amici e parenti, per festeggiare. Non si sa ancora quanti e quali membri della famiglia reale prenderanno parte all’evento, visto che la cerimonia religiosa si svolgerà in un altro momento, a Vienna.

La principessa del Liechtenstein, 36 anni, e Emanuele Musini, 42, sono fidanzati da molti anni e hanno vissuto il loro amore tra le colline umbre, New York e il principato del Liechtenstein. Musini è un imprenditore del settore medicale, co-fondatore della startup Pillo Health. La principessa è invece famosa per la sua grande passione per le opere d’arte, molte delle quali conservate nel Kunstmuseum Liechtenstein.

La principessa del Liechtenstein è la figlia di Nikolaus, terzogenito di Francesco Giuseppe II, Principe del Liechtenstein, e della principessa Margaretha di Lussemburgo, quarta figlia di Giovanni di Lussemburgo e di Giuseppina Carlotta del Belgio.

