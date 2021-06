Martina Stella

L’attrice toscana aspetta il secondo figlio dal marito Gabriele Gregorini. “La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

“Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia”. Sfoggiando un vistoso pancione, Martina Stella ha annunciato ai suoi follower e fan di essere nuovamente incinta. L’attrice toscana, 37 anni a novembre, ha postato alcuni scatti, raggiante e felice, indossando un abito color arancio, con la caption: “La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!”. Nel 2016 Martina ha sposato il procuratore sportivo Gabriele Gregorini, ed è già madre di una bambina, Ginevra, 8 anni, avuta con Gabriele Gregorini.

Martina Stella incinta: “Ho aspettato tanto questo momento”

“Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi… e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo”, ha confessato l’attrice de “L’Ultimo Bacio”, riferendosi alle domande che spesso le hanno inviato i follower nell’ultimo periodo. “Ho aspettato tanto questo momento… il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio! Vi voglio bene!”, ha concluso. Martina Stella è, infatti, molto attiva sui social, e a molti suoi fan non era sfuggito che in lei stava cambiando qualcosa. Adesso la conferma è arrivata dalla diretta interessata, che ha anche lanciato un sondaggio tra i suoi follower per indovinare il sesso del bambino.

Leggi anche: Sotto la pelliccia niente, Martina Stella e l’affaccio sexy su via del Corso

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata