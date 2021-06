Luca Argentero

Luca Argentero ha cominciato lavorando in discoteca, la popolarità è arrivata con il Grande Fratello

È diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del ‘Grande Fratello’ ma oggi Luca Argentero è un attore amatissimo e apprezzato da pubblico e critica. Nato a Torino, classe 1978, Luca è cresciuto a Moncalieri con papà Guido, mamma Agata e la sorella Francesca.

Dopo il diploma di scuola superiore si è iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio all’università degli Studi di Torino e, contemporaneamente, ha lavorato come barman in una discoteca della zona. Ha raggiunto la notorietà nel 2003, partecipando al reality e classificandosi terzo.

Al casting era stato proposto da sua cugina Alessia Ventura, a quei tempi letterina del programma ‘Passaparola’ di Gerry Scotti. Dopo aver lavorato come modello, ha debuttato come attore nel 2005 nella serie televisiva ‘Carabinieri’, un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera.

Nel 2006 esordisce al cinema con il film ‘A casa nostra’ di Francesca Comencini. Torna al cinema nel 2007 nel film ‘Saturno contro’ di Ferzan Ozpetek, insieme ad Ambra Angiolini. Nel 2009 al David di Donatello è candidato come migliore attore protagonista per il film ‘Diverso da chi?’ e, nello stesso anno, recita in un film diretto da Michele Placido, ‘Il grande sogno‘, con Laura Morante e Brenno Placido.

Luca Argentero fra cinema e amore

teatro con lo spettacolo ‘Shakespeare in Love’, nel 2011 diventa conduttore del famoso show televisivo ‘Le Iene’ mentre, tra il 2013 e il 2014, svolge il ruolo di giurato nella scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Nel 2021 parteciperà a una fiction su ‘Sandokan ‘con ‘Le fate ignoranti’, un adattamento televisivo del noto film del 2001. Nel 2010 debutta incon lo spettacolo, nel 2011 diventa conduttore del famoso show televisivo ‘Le Iene’ mentre, tra il 2013 e il 2014, svolge il ruolo di giurato nella scuola didi Maria De Filippi. Nel 2021 parteciperà a una fiction sucon Can Yaman Alessandro Preziosi ed interpreterà Yaniz, uno dei personaggi principali della serie e braccio destro del protagonista. Inoltre è entrato nel cast della prossima serie televisiva, un adattamento televisivo del noto film del 2001.

Luca Argentero si è sposato una prima volta nel 2009 con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania dopo 5 anni di fidanzamento ma, dopo una lunga storia d’amore, i due attori si sono separati nel 2016. L’anno successivo, nel 2017, si è fidanzato con Cristina Marino, conosciuta sul set di ‘Natale ai Caraibi‘. Nel dicembre 2019 la coppia ha annunciato di essere in attesa di una bimba, Nina Speranza, che è nata il 20 maggio 2020. I due attori si sono si è sposato una prima volta nel 2009 con l’attrice e doppiatricedopo 5 anni di fidanzamento ma, dopo una lunga storia d’amore, i due attori si sononel 2016. L’anno successivo, nel 2017, si è fidanzato con, conosciuta sul set di ‘‘. Nel dicembre 2019 la coppia ha annunciato di essere in attesa di una bimba,, che è nata il 20 maggio 2020. I due attori si sono sposati nel 2021 in Umbria.

