Kim Kardashian, Kanye West

Kanye West, paparazzato la scorsa settimana con Irina Shayk, ha tolto a Kim Kardashian il “follow” su Twitter...

Il divorzio è stato annunciato a inizio 2021 e, da allora, i rapporti tra Kim Kardashian e Kanye West sembrano sempre più freddi. La scorsa settimana gli scatti del rapper statunitense che stava trascorrendo qualche giorno con la modella russa Irina Shayk nel Sud della Francia. Adesso arriva un segnale di un ulteriore allontanamento di West dalla sua, ormai, ex moglie. Il rapper, infatti, ha eliminato dai suoi contatti Twitter la bella Kim, ma anche la famiglia di lei, le sorelle e la madre.

Al passo con i Kardashian: Kim si sfoga con la madre

La coppia, insieme dal 2012 e sposata nel 2014 (hanno quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm), ha annunciato la fine del proprio matrimonio a inizio 2021. A influenzare l’ultima decisione di Kanye West, probabilmente, le parole pronunciate da Kim Kardashian nell’ultima puntata di “Al passo con i Kardashian” (“Keeping Up with the Kardashians”), il celebre reality show sulla famiglia Kardashian-Jenner. “Un altro matrimonio fallito. Sono una fallita. Mi sento una perdente, ma non voglio nemmeno pensarci”, ha raccontato Kim alla madre. “Vado da un terapeuta. Lasciami lavorare su me stessa e vedere dove sono”, ha aggiunto. “Voglio solo la mia pura felicità, quindi è quello su cui sto lavorando per capire come arrivarci”, ha detto ancora Kim alla madre.

Kim Kardashian, le parole sull’ex marito Kanye West

“Non ho mai pensato di essere sola… ho sempre pensato che fosse tutto a posto, potevo avere i miei figli, mio marito si sposta da uno Stato all’altro”, ha raccontato ancora la Kardashian nel corso del reality . “Mi andava bene così. Poi dopo aver compiuto 40 anni quest’anno, ho capito tipo, ‘No, non voglio un marito che vive in uno Stato completamente diverso dal mio.’ Ho pensato, ‘E’ triste per me, e non è quello che voglio’”. La stessa showgirl americana, nei giorni scorsi, aveva condiviso un post per augurare buon compleanno all’ex marito, con una foto di loro due insieme, felici, assieme a tre dei loro quattro figli.

