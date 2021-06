Katy Perry

La coppia si è concessa una vacanza in Italia con la figlioletta e il cagnolino

Katy Perry e Orlando Bloom le vacanze sono già cominciate. La coppia è stata avvistata durante una gita in barca sotto il sole lungo i canali di Venezia, poco dopo l’arrivo nella città italiana. Perlesono già cominciate. La coppia è stata avvistata durante una gita in barca sotto il sole lungo i canali di, poco dopo l’arrivo nella città italiana.

Daisy Dove, la bambina che compirà un anno il prossimo agosto. Immancabile anche il loro barboncino, Nugget. Con loro c’era anche l’adorabile piccola, lache compirà un anno il prossimo agosto. Immancabile anche il loro, Nugget.



Katy Perry e Orlando Bloom sono apparsi sorridenti e rilassati. Vestiti in modo casual e con gli occhiali da sole per difendere occhi e privacy, la cantante e l’attore si sono goduti una giornata all’aria aperta, che di fatto ha dato il via alla loro lunga estate. Katy Perry esono apparsi sorridenti e rilassati. Vestiti in modo casual e con gli occhiali da sole per difendere occhi e, la cantante e l’attore si sono goduti una giornata all’aria aperta, che di fatto ha dato il via alla loro lunga estate.

Katy Perry, estate in famiglia

Orlando Bloom, 44 ​​anni, teneva Daisy in braccio, mentre Katy Perry stringeva il cagnolino dal quale non si separa mai. La coppia si è concessa una passeggiata lungo i canali, che ha attraversato con un taxi boat. Poi le due star sono tornate in albergo per riposarsi un po’.

Katy Perry e Orlando Bloom sono una coppia inossidabile. È stata la cantante a confermarlo ancora una volta qualche settimana fa, parlando del suo partner e di quanto sia un padre meraviglioso. Non solo della bellissima Daisy Dove, ma anche di Flynn, il bambino che lui ha avuto da una precedente relazione.

Perry ha parlato della relazione di Orlando con il bambino di 10 anni, che condivide con la modella Miranda Kerr, dicendo: “Ho avuto modo di vedere come si comporta e come vive la paternità”, dimostrando quanto stimi il suo compagno di vita.

“Ho visto come vive questo rapporto, gli sforzi che fa, in che modo cerca di colmare la distanza. Così ho capito che lui avrebbe potuto essere il padre dei miei figli. Ho potuto vedere la sua gentilezza, l’empatia, la cura e la tenerezza”, ha aggiunto Katy Perry.

Insomma, la star si è innamorata di Orlando Bloom come padre. E con lui ha deciso di creare la sua famiglia che adesso si gode l’estate fra i canali di Venezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata