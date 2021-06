Kate Middleton e Jill Biden

La Duchessa di Cambridge ha fatto da guida alla First Lady americana Jill Biden, durante il G7 in Cornovaglia

“Le auguro tutto il meglio. Non vedo l’ora di conoscerla. Non l’abbiamo ancora incontrata. Spero di farlo presto”. Kate Middleton parla così della piccola Lilibet Diana, la secondogenita di Meghan e del principe Harry, nata lo scorso 4 giugno. La Duchessa di Cambridge ha risposto a una domanda sulla bambina nel corso di un panel con Jill Biden, durante il G7 di Carbis Bay, in Cornovaglia, che si è appena concluso. Un’occasione per rispondere ad alcune questioni, ma anche per affrontare numerosi temi di attualità. Kate Middleton ha fatto da guida alla First Lady degli Stati Uniti nei giorni del G7, e le due donne hanno mostrato una grande intesa.

Kate Middleton, un’intesa importante con la First Lady statunitense

“Ringrazio la Duchessa di Cambridge per avermi ospitato per discutere di un problema molto vicino ai nostri cuori e alle nostre menti: la cura e l’educazione della prima infanzia. C’era così tanto di cui parlare. Avremmo potuto andare avanti per ore”, ha scritto Jill Biden su Instagram, per ringraziare Kate Middleton non solo dell’ospitalità, ma anche del dibattito e del confronto costruttivo su importanti temi di attualità.

Kate Middleton e l’impegno per i bambini

“È stato fantastico ospitare Jill Biden ed esperti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti per discutere dell’importanza della prima infanzia per la vita futura e su come possiamo lavorare insieme per fare la differenza in questo campo”, ha fatto sapere Kate Middleton, come riportato in un post su Instagram. “L’’importanza di fornire supporto a genitori e bambini durante la prima infanzia e l’impatto positivo che questo supporto può avere sulla società è importante. E su questo tema condividiamo una grande passione”, ha scritto ancora la Duchessa di Cambridge. Nei prossimi giorni Kate Middleton farà un annuncio importante su questo argomento, per “continuare il dibattito su questo problema vitale”, conclude il post.

