Jessica Melena, Instagram

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, ha pubblicato una sua foto dagli spalti dello stadio Olimpico di Roma, con la maglietta azzurra dell’Italia

È tornata allo stadio venerdì sera, in occasione del debutto della Nazionale italiana a Euro 2020, contro la Turchia, e ha potuto di nuovo esultare dal vivo per un gol del marito.

Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile e nel suo ultimo post su Instagram ha pubblicato una sua foto dagli spalti dello stadio Olimpico di Roma, con la maglietta azzurra dell’Italia (con il numero 17 del suo Ciro, ovviamente) e la caption: “Gol e assist. Grande amore mio e che emozione tornare qui”. Prima della pandemia e della chiusura al pubblico degli stadi Jessica non perdeva mai una partita, sempre allo stadio per tifare e sostenere il marito, attaccante della Lazio e della Nazionale.

Jessica Melena, come ha conosciuto Immobile

Originaria della provincia di Chieti, Jessica, 30 anni, ha conosciuto Ciro a Pescara, una sera all’esterno di un locale, quando il calciatore napoletano giocava proprio nella squadra della città abruzzese.

“Se avrò figli li avrò con te”, ha detto Ciro a Jessica appena tre giorni dopo averla conosciuta. E, infatti, da quel momento non si sono più lasciati. Jessica ha seguito Ciro sempre, in tutte le città nelle quali ha giocato, da Torino a Dortmund, passando per Siviglia, fino a quando si sono stabiliti a Roma.

Nel frattempo, nel 2013 è nata Michela, nel 2014 Jessica e Ciro si sono sposati a Bucchianico (il paese di origine di lei), nel 2015 è nata la piccola Giorgia e nel 2019 è arrivato il terzo figlio, Mattia.

Ciro Immobile e Jessica Melena condividono spesso scatti di famiglia, video divertenti e momenti di tenerezza su Instagram.

Proprio in questi giorni, con il calciatore lontano dalla famiglia, impegnato agli Europei con la Nazionale di calcio, si sono scambiati messaggi d’amore attraverso le stories su Instagram. “Mi manchi”, ha scritto il bomber biancoceleste postando una foto con Jessica. “Anche tu cuore”, ha risposto lei, ricondividendo alcune foto di coppia.

