nuotatrice è diventata “mamma”. Non di un bimbo, però. Labulldog francese ha dato alla luce una cucciolata. Federica già adora i cagnolini entrati a far parte della sua famiglia. Federica Pellegrini festeggia un momento importante. Laè diventata. Non di un bimbo, però. La campionessa italiana non sta più nella pelle da quando il suo adoratofrancese ha dato alla luce una. Federica già adora i cagnolini entrati a far parte della sua famiglia.

È stata la stessa Federica Pellegrini ad annunciare ai suoi fan il lieto evento. Vanessa, la sua cagnetta, ha partorito e la nuotatrice ha condiviso sui social lo scatto che la immortala sul lettone circondata dai suoi 6 cani. Il papà della cucciolata è Rocky, il secondo bulldog che la sportiva ha accolto in casa lo scorso anno, quando è stata annullata, causa pandemia, l’Olimpiade di Tokyo.



Vanessa ha messo al mondo i suoi piccoli lo scorso 28 maggio. I quattro cuccioli si chiamano Gas, Cesare, Gina e Bianca. Federica Pellegrini aveva postato uno scatto dell’animale subito dopo e aveva scritto: “Mamma felice, è stata una nottata che definire interessante sarebbe riduttivo, Vanessa incinta di Rocky ovviamente, scadenza della gravidanza oggi, inizio del travaglio ieri sera decidiamo per il parto naturale ma sappiamo che per i bulli non è così scontato….ansimi, respiri, spinte …tutto in regola”. Vanessa ha messo al mondo i suoi piccoli lo scorso 28 maggio. Isi chiamano Gas, Cesare, Gina e Bianca.aveva postato uno scatto dell’animale subito dopo e aveva scritto: “Mamma felice, è stata una nottata che definire interessante sarebbe riduttivo, Vanessa incinta di Rocky ovviamente, scadenza della gravidanza oggi, inizio del travaglio ieri sera decidiamo per il parto naturale ma sappiamo che per i bulli non è così scontato….ansimi, respiri, spinte …tutto in regola”.

Famiglia allargata per Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha raccontato ogni dettaglio del parto:“…01:00 rottura delle acque ma Vanessa poi non ha più voglia di spingere, chiama Cesare (il nostro amato veterinario) che viene a visitarla e decidiamo senza perdere tempo di portarla in clinica e fare il cesareo d’urgenza…Mamma stai tu con Rocky?! Lui che ti guarda portare via la sua amata, avvisa le infermiere, porta in braccio lei che prova a spingere ma niente da fare, arriviamo, flebo, lei ansima e comincia a frignare (giustamente povera)…tutto pronto in sala operatoria, Vanessa non capisce più niente ma appena appoggia il sederino su quel tavolo, spinge, forse per paura ma, spinge forte e….nasce!! A un minuto dal cesareo lei partorisce naturalmente Gas e da lì ogni 40 minuti arriveranno Cesare, Gina e Bianca”.

Infine la nuotatrice aveva concluso: “Vanessa li ha amati dal primo secondo come solo una mamma sa fare…. E io questa notte ho respirato tutto questo Amore”. I cagnolini stanno benissimo e crescono ogni giorno. Federica Pellegrini ha deciso di tenerli con sé. “Mi avete chiesto in tantissimi se sono in vendita, ovviamente no! A parte che non li avremmo mai venduti, li terremo noi in famiglia”, ha chiarito ai suoi fan.

