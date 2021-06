Beyoncé

La cantante ha condiviso la sua gioia con i fan che seguono il suo sito web

Beyoncé è anche una mamma felice, soddisfatta e dolcissima. La cantante lo ha confermato ancora una volta quando ha festeggiato il compleanno dei suoi gemellini di 4 anni condividendo la sua gioia con i tanti follower che la seguono sul suo sito web. Non è solo un'icona del pop mondiale.

“Cosa c’è di meglio di 1 regalo… 2”, ha scritto in bianco e nero l’icona pop 39enne sulla pagina dedicata all’evento. “Buon compleanno Rumi e Sir”, ha aggiunto lei, che però per questa volta ha deciso di non includere una foto dei suoi bambini.



La star è sempre stata gelosa della privacy della sua famiglia, specialmente da quando nel 2017 è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce Rumi e Sir. Blue Ivy, che adesso ha 9 anni. La star è sempre statadelladella sua famiglia, specialmente da quando nel 2017 è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce Beyoncé aveva già una figlia,, che adesso ha 9 anni.

Beyoncé fra musica e famiglia

Beyoncé e suo marito basket: i tre vanno spesso insieme al palazzetto, lasciando a casa i gemellini ancora troppo piccoli per seguire una partita. Proprio con leie suo marito Jay-Z , 51 anni, condividono una grande passione: il: i tre vanno spesso insieme al palazzetto, lasciando a casa i gemellini ancora troppo piccoli per seguire una partita.

La cantante ha rivelato al mondo la sua seconda gravidanza con una splendida foto di se stessa velata e immortalata mentre si accarezzava, pubblicata il 1 febbraio 2017. L’immagine è diventata il post di Instagram più apprezzato, con ben 6,4 milioni di like.



"Vorremmo condividere il nostro amore e la nostra felicità. Siamo stati benedetti due volte. Siamo incredibilmente grati che la nostra famiglia crescerà ancora e vi ringraziamo per i vostri auguri", aveva scritto la pop star nell'occasione.

Qualche mese dopo, la cantante ha ricevuto milioni di altri like quando ha postato la prima immagine dei nuovi nati. La cantante indossava uno splendido abito floreale viola e ha posato mentre cullava tra le braccia i suoi piccoli per celebrare un mese dalla loro nascita.

Da allora di anni ne sono passati 4, ma Beyoncé non ha perso la voglia di fare festa e di gioire insieme alla sua bella famiglia.

