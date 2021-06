Il 9 giugno Sara Tommasi ha compiuto 40 anni e per l'occasione si è "regalata" il libro "Ricomincio da Sara", nel quale racconta...

Il 9 giugno Sara Tommasi ha compiuto. La showgirl ed ex modella italiana ha festeggiato oggi (13 giugno), con il marito e manager Antonio Orso e pochissimi amici, in un Resort nel cuore dell’Umbria, San Pietro sopra le Acque, a Massa Martana (PG).

Festa sobria e con tanti palloncini ma anche con una torta che arrivata direttamente dalla Campania, dalla pasticceria Bunny Bakery di Benevento, che per l’occasione la ha assemblata direttamente sul posto.

ha scelto questa data anche per far uscire il Pazza Estate “, inciso con Marco Vicini La Rocca (prod. M&NVox), ma ilper i suoi 40 anni è il Ricomincio da Sara “, in uscita a Novembre, nel quale la showgirl racconta degli anni dell’infanzia, dei rapporti con la famiglia e dei suoi primi casting, sino ad arrivare al tanto atteso matrimonio.