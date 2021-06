Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è uno dei personaggi più amati della Tv italiana. Ha esordito nel 1980 e ad oggi conta oltre 40 trasmissioni televisive



Nella sua lunghissima carriera ha condotto tanti programmi di successo. Dall’esordio con ‘Bim Bum Bam’ fino ai recenti ‘Avanti un altro‘ e ‘Ciao Darwin‘, Paolo Bonolis è uno dei personaggi più amati e apprezzati della Tv italiana. Romano, classe 1961, prima di iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo si è laureato in Scienze politiche internazionali. Nella sua lunghissimaha condotto tanti programmi di successo. Dall’esordio confino ai recenti ‘‘ e‘,è uno dei personaggi più amati e apprezzati della Tv italiana. Romano, classe 1961, prima di iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo si è laureato in

Oggi è apprezzato per la sua allegria e per la sua proverbiale parlantina. In realtà, da bambino, ha sofferto di balbuzie: un problema che è riuscito a superare grazie alla recitazione. Tanto da essere riuscito a entrare perfino nel Guinness dei primati per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto: 332.

Il suo esordio in televisione è datato 1980, con ‘3,2,1… contatto‘, per poi passare a ‘Bim Bum Bam‘. Nel 1996 approda a Canale 5 per condurre ‘Tira e Molla’. Nella sua carriera ha condotto oltre 40 programmi tv, lanciando anche molti personaggi, come ad esempio il suo grande amico Luca Laurenti. Il suo immenso curriculum vanta anche altre esperienze molto popolari tra le quali ‘Affari tuoi‘, grandissimo successo con i suoi ‘Pacchi’, ‘Domenica In’, ma anche ‘Scherzi a parte‘, ‘Domenica In‘, ‘Ciao Darwin‘ e ‘Avanti un altro‘.

Conduce ed ha la direzione artistica di due edizioni del Festival di Sanremo, quella del 2005 e quella della rassegna 2009, incarichi che suggellano la poliedricità di uno dei personaggi di spicco della tv italiana degli ultimi trent’anni.

Non ultime, poi, le incursioni nel mondo della cinematografia come attore in Classe mista 3ª A, Commedia Sexy e Tom & Jerry.

Nel giugno del 2000 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli amori di Paolo Bonolis

tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il conduttore era però già convolato a nozze una prima volta, con la psicologa americana Diane Zoeller, con la quale ha avuto due figli: Stefano e Martina. Molto noto è stato anche il legame con Laura Freddi, con la quale ha mantenuto un buon rapporto di amicizia. Paolo Bonolis è sempre molto impegnato, ma non ha mai trascurato la vita privata. Dal 2002 è sposato con Sonia Bruganelli . La coppia haIl conduttore era però già convolato a nozze una prima volta, con la psicologa americana, con la quale ha avuto due figli:Molto noto è stato anche il legame concon la quale ha mantenuto un buon rapporto di amicizia.

Attualmente Paolo Bonolis è considerato uno dei conduttori più pagati della televisione italiana: stando ai rumors, guadagnerebbe circa 9 milioni di euro l’anno, anche se queste voci non sono mai state confermate ufficialmente. La sua squadra di calcio del cuore è l’Inter e, nel tempo libero, scrive: il suo primo libro è ‘Perché parlavo da solo‘ e racconta della sua vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata