Raoul Bova

Raoul Bova ha iniziato come nuotatore provetto ma la voglia di dedicarsi al cinema ha però preso il sopravvento



È considerato uno degli attori più sexy e avvenenti del cinema italiano. Grazie anche al suo passato da nuotatore, che ha forgiato un fisico che a 49 anni compiuti è ancora perfetto. Raoul Bova è uno dei personaggi del momento: impegnatissimo sul lavoro, si divide fra il suo esordio nella nuova stagione di 'Don Matteo' e il docufilm

Nato a Roma, classe 1971, ha vissuto la sua giovinezza nel mondo dello sport, nel quale è stato protagonista come nuotatore. A 15 anni ha vinto i campionati giovanili nei 100 metri dorso, per poi iscriversi all’Isef senza però mai completare il corso.



La voglia di dedicarsi al cinema ha preso però presto il sopravvento e così Raoul Bova si è iscritto alla scuola di recitazione di Beatrice Bracco per intraprendere la carriera di attore. Dopo alcune piccole parti in diversi film, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in ‘Un piccolo grande amore’, di Carlo Vanzina, nel 1993. Da quel momento in poi è arrivato il successo, che ha fatto dell’attore un sex symbol del cinema italiano. La voglia di dedicarsi alha preso però presto il sopravvento e cosìsi è iscritto alla scuola di recitazione di Beatrice Bracco per intraprendere la carriera di. Dopo alcune piccole parti in diversi film, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in, di, nel 1993. Da quel momento in poi è arrivato il successo, che ha fatto dell’attore un sex symbol del cinema italiano.

Raoul Bova fra piscina e cinema

Nel 1996 è stato il protagonista del cult poliziesco ‘Palermo Milano solo andata’. In tv ha partecipato alla famosa fiction ‘La piovra 7 – indagine sula morte del commissario Cattani‘. Sono poi arrivati ‘Scusa ma ti chiamo amore’ di Federico Moccia, ‘Scusa ma ti voglio sposare’, ‘Come un delfino’, ‘Scusate se esisto’, ‘Fratelli Unici’ e molti altri successi. Nel 2021 Raoul Bova è stato protagonista della nuova fiction Mediaset ‘Buongiorno, mamma!‘ e ha cominciato le riprese della 13esima stagione di ‘Don Matteo’.



L’attore ha avuto una vita sentimentale abbastanza travagliata: dopo alcune storie, nel 2000 ha sposato Chiara Giordano, figlia del celebre avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini Pace, con la quale ha vissuto per 13 anni. Con la prima moglie l’attore ha avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco. L’attore ha avuto una vita sentimentale abbastanza travagliata: dopo alcune storie, nel 2000 ha sposato, figlia del celebre avvocato matrimonialista, con la quale ha vissuto per 13 anni. Con la prima moglie l’attore ha avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco.

Il matrimonio è però finito dopo l’incontro con Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set del film ‘Immaturi-il viaggio’. Dalla loro relazione sono nate due bambine: Luna, il 2 settembre 2015, e Alma, il 1 novembre 2018.

Sembra che nell’estate 2020 Raoul e Rocio abbiano trascorso alcuni giorni in Puglia in cerca di una location per le nozze: i due infatti sono molto affiatati e sembra che Raoul si sia deciso a fare il grande passo. Per il momento, però, tutto tace e l’attore si concentra sulla sua bellissima carriera.

