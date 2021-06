I Kardashian

Sulla rete via cavo “E!” è andata in onda l’ultima puntata del celebre show, dopo quasi 15 anni dal primo episodio

La famiglia dice addio al proprio pubblico. “Al passo con i Kardashian” (“Keeping Up with the Kardashians”), il celebre reality show sulla famiglia Kardashian-Jenner è arrivato alla fine, dopo circa 15 anni e 20 stagioni. L’ultima puntata è andata in onda giovedì sera negli Stati Uniti, sulla rete via cavo “E!” che ha trasmesso il reality fin dall’inizio. Dall’account Twitter ufficiale, la famiglia Kardashian-Jenner ha ringraziato tutti gli spettatori, i follower e i fan: “Alla nostra famiglia online che ha tenuto il passo per quasi 15 anni e alla famiglia per averci regalato 20 stagioni di ricordi, abbiamo solo una cosa da dirvi: continuate ad essere fantastiche, dolcezze”. L’augurio, in originale “Keep being amazing, sweeties”, si rifà alla celebre frase pronunciata da Kris Jenner “You’re doing amazing, sweetie”, in uno dei primi episodi, e diventata poi una frase cult della serie e punto di riferimento sui social, con meme e gif.

To our online fam that’s been keeping up for almost 15 years and to the Kardashian fam for giving us 20 seasons of memories, I have only one thing to say to you: Keep being amazing, sweeties 🥰 #KUWTK pic.twitter.com/pJsDFEuuh0 — Kardashians on E! (@KUWTK) June 11, 2021

KUWTK alla puntata finale: famiglia Kardashian-Jenner saluta il suo pubblico

La “fine delle trasmissioni” era stata annunciata alcuni mesi fa, e l’ultima puntata di “KUWTK”, abbreviazione del titolo della serie utilizzata sui social e online, rappresenta un vero e proprio addio da parte della famiglia. Una puntata piena di sorrisi, abbracci e lacrime, nella quale la famiglia ha seppellito una capsula del tempo per commemorare gli anni trascorsi su “E!”. Ciascun membro della famiglia ha inserito nella capsula del tempo un oggetto che lo ha rappresentato in questi anni. Sempre nell’ultima puntata Kim ha aggiornato la madre Kris Jenner sulle ultime vicende legate alla sua famiglia e sulla separazione dal marito Kanye West. “Un altro matrimonio fallito. Sono una fallita. Mi sento una perdente, ma non voglio nemmeno pensarci”, ha raccontato Kim alla madre.

La trasmissione ha seguito le vicende della famiglia per oltre 14 anni, durante vicende personali e professionali. Dalla costruzione di un brand e di un impero commerciale al matrimonio, la nascita di un figlio, sfide personali, condividendo assieme tutti i momenti della vita di ciascuno, tra alti e bassi. Protagonisti del reality le sorelle Kourtney, Kim e Khloé , le loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner, Kris Jenner e Caitlyn Marie Jenner. Il reality ha avuto anche numerosi spin off, come le sorelle Kardashian a Miami, poi a New York, agli Hampton e “Khloé & Lamar”.

