Tina Cipollari

La celebre opinionista potrebbe abbandonare il programma di Canale 5, perché pronta a trarsferirsi a Torino per amore...

Tina Cipollari, storica opinionista e volto simbolo del programma “Uomini e Donne”, sarebbe pronta a dire addio alla trasmissione. Secondo quanto rivelato dalla rivista “Nuovo Tv”, “Tina cambia vita: per amore di Vincenzo è pronta a lasciare Uomini e donne e a trasferirsi a Firenze”.

Tina Cipollari presente soltanto in alcune puntate?

L’opinionista potrebbe dunque essere presente soltanto in alcune puntate del programma, in collegamento e non più in presenza, visto che non le sarebbe più possibile raggiungere gli studi Elios, a Roma, dove viene registrata la trasmissione di Maria De Filippi.

Tina Cipollari “la vamp” contro la tronista Gemma Galgani

Definita “la vamp” per il suo atteggiamento da diva, sempre ironica e pungente, Tina Cipollari è uno dei personaggi più illustri di “Uomini e Donne”, un pezzo di storia della trasmissione di Maria De Filippi. Ha debuttato nel programma di Canale 5 nel 2001, prima come corteggiatrice, poi come “tronista”, infine come opinionista e, da allora, non lo ha mai lasciato. Unica pausa tra il 2004 e il 2008, quando ha preso parte ad alcuni programmi Rai e quando successivamente si è dedicata alla famiglia e ai tre figli avuti con l’ex marito, Ilio Cristian Maria Nalli.

Già nei mesi scorsi l’opinionista è stata spesso assente in studio, collegandosi via Skype a “Uomini e Donne”. “Sto facendo un trasloco molto impegnativo”, aveva spiegato a Maria De Filippi. “Mi sto trasferendo a Torino perché sto facendo delle indagini” aveva aggiunto ironicamente l’opinionista, riferendosi al capoluogo piemontese, città dove vive Gemma Galgani, altro volto famoso del programma e sua “rivale” storica.

Gemma Galgani, tronista della versione Over di “Uomini e Donne”, fa parte del programma dal 2008 ed è famosa per i suoi duetti, litigi e battibecchi proprio con Tina Cipollari. Ecco perché i fan della trasmissione sperano in un ripensamento della storica opinionista: a distanza le discussioni e le prese in giro tra le due non sarebbero le stesse.

