Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno pubblicato, a distanza di pochissime ore, alcuni scatti mentre sono in vacanza con i figli...

Raffaella Fico è in vacanza con la piccola Pia (la figlia avuta da Mario Balotelli) e con alcune sue amiche con i rispettivi figli. E, sul suo profilo Instagram, ha postato scatti dalle giostre e dalla piscina, anche con inquadrature decisamente sensuali.

Nelle stesse ore, però, anche il calciatore del Monza ha pubblicato una fotografia mentre si trova in vacanza con Pia al suo fianco e il piccolo Lion (il figlio avuto dall’ex compagna Clelia) in braccio, accompagnata da una didascalia molto tenera: “Cosa è meglio di questo?”. Dunque, nonostante la brutta rottura con l’ex gieffina e showgirl, oggi il calciatore sembrerebbe aver ritrovato la serenità.

Vacanza insieme o coincidenza?

Fan e follower non hanno perso tempo e hanno subito studiano angolazioni e colori per capire se i due si trovassero nello stesso posto, domandandosi: sono in vacanza tutti insieme? Oppure si tratta semplicemente di una coincidenza? Di certo, i due hanno mandato un messaggio alquanto chiaro: la famiglia al primo posto.

Mario Balotelli aveva riconosciuto la figlia Pia solo il 5 febbraio 2014, dopo una lunga battaglia legale. Ma Raffaella Fico lo aveva già perdonato da tempo: “Ho perdonato Mario per amore di mia figlia” ha confessato tempo fa a Storie Italiane. “Ora siamo amici e ci teniamo in contatto. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani. Poi però si cresce e bisogna andare avanti”.

Raffaella Fico e Mario Balotelli entrambi single

Il calciatore e la showgirl, in questo momento, sono entrambi single e alcune indiscrezioni pubblicate alcune settimane fa parlerebbero di gelo tra i due: paparazzati a Milano insieme alla figlia Pia, erano apparsi freddi e con il muso lungo. In ogni caso, la speranza dei fan è sempre la stessa: chissà che l’estate in arrivo non riesca a “sciogliere” il rapporto tra i due…

