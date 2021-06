Paola Di Benedetto

L’influencer e il cantante hanno ufficialmente annunciato la fine della loro relazione, dopo 3 anni

La crisi era nell’aria da parecchie settimane, adesso è arrivato l’annuncio ufficiale. Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Ad annunciarlo, la stessa influencer sul suo profilo Instagram, nelle stories. “Siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”, ha scritto Paola Di Benedetto. “Tanti di voi hanno notato, in questo ultimo periodo il distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino”, ha aggiunto la vincitrice del Grande Fratello Vip, confermando la fine dell’amore con il cantante, ex membro del duo Benji&Fede.

Paola Di Benedetto: “Nessun tradimento o mancanza di rispetto”

“Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”, spiega ancora Paola Di Benedetto nelle stories, mettendo a tacere le voci degli ultimi giorni. La scorsa settimana, la nota influencer ha trascorso alcuni giorni in barca, in Costiera Amalfitana, assieme a Stefano De Martino e alcuni amici. Una nuova occasione in cui era stata avvistata senza Federico Rossi, confermando il periodo di crisi tra i due.

Federico Rossi a Paola Di Benedetto: “Ci sarò sempre”

Una coppia sempre molto affiatata e che non amava particolarmente stare sotto i riflettori. Insieme da 3 anni, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno molti fan. “Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e che ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo. Paola e Fede”, hanno concluso nel post pubblicato dall’influencer. Anche Federico Rossi, sul suo profilo Instagram, ha inviato un messaggio molto dolce alla sua ex fidanzata, pubblicando una sua foto, assieme ad uno dei loro gatti, con la scritta: “Ci sarò sempre”.

