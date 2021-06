Olivia Rodrigo @Instagram

Il suo nuovo album “Sour” sta scalando le classifiche. La giovane cantante statunitense parla di amori finiti e si ispira a Taylor Swift

C’è chi l’ha già definita la nuova Taylor Swift, soprattutto in relazione ai temi dei suoi brani. È la giovane Olivia Rodrigo, cantante 18enne statunitense, ex stellina della Disney, famosa per aver interpretato il ruolo di Paige Olvera nella serie “Bizaardvark”, e Nini Salazar-Roberts in “High School Musical: The Musical, La serie”. Adesso il suo primo album, “Sour” sta scalando le classifiche su Spotify, e Olivia Rodrigo è una vera stella di TikTok.

Olivia Rodrigo come Taylor Swift, ecco la nuova stellina della musica

I suoi brani parlano tutti della fine di un amore, solitamente un epilogo doloroso. A cominciare dal singolo, uscito nel gennaio scorso, “Drivers License”, in vetta alle classifiche internazionali, come la Billboard Hot 100 statunitense, e definito da Brittany Spanos della rivista “Rolling Stone”, “uno dei brani che ambisce a diventare canzone dell’anno”. L’album di Olivia Rodrigo, “Sour”, uscito nel maggio scorso, sta riscuotendo lo stesso successo. Basti pensare che in pochi giorni aveva superato 1 miliardo di ascolti.

La stessa Rodrigo ha ammesso: “Ho 18 anni, di cosa dovrei scrivere se non di sentimenti?”. E in un’intervista in occasione del suo 18esimo compleanno, aveva sottolineato: “Sono una grande fan di Taylor Swift. ‘Picture To Burn’ è la mia prima canzone preferita. Ero molto piccola quando è uscita e ricordo che non cantavo il verso che cita lo ‘stupido vecchio pick-up’ perché pensavo che stupido fosse una brutta parola”.

