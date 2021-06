Lourdes Leon

La modella, figlia della cantante e di Carlos Leon, ama sfoggiare look eccentrici e audaci sui social

Lourdes Leon ama stare al centro dell’attenzione. Alla modella 24enne, figlia di Madonna, piace sfoggiare look eccentrici, e di recente ha affascinato i suoi fan e i follower, sfoggiando un bikini verde lime molto audace. Il look, mostrato in alcune stories su Instagram, era completato da un cappello da pescatore verde, di Gucci, e da una serie di collane in oro.

Lourdes Leon modella per Barragán

La ragazza, primogenita della cantante nata dalla relazione di Madonna con il suo ex personal trainer Carlos Leon, di origini cubane, fa la modella, ma ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della musica. Ultimamente Lourdes Leon ha condiviso su Instagram alcune immagini della campagna per il brand Barragán, con il corpo dipinto. La ragazza, di recente, ha posato anche per Stella McCartney, Marc Jacobs e per Juicy Couture.

Lourdes Maria Ciccone Leon, questo il nome completo della figlia di Madonna, è conosciuta con il nome d’arte di Lola. Cresciuta a Londra, ha poi studiato in Francia. Successivamente si è diplomata alla Schools of Art di New York e si è poi iscritta all’Università del Michigan, la stessa dove ha studiato Madonna, per dedicarsi alle arti performative. Nel corso della sua prima sfilata, nel settembre 2018 alla New York Fashion Week, Lola non passò inosservata, non solo per la sua bellezza, ma anche per una provocazione: decise, infatti, di sfilare senza depilarsi.

Leggi anche: Madonna brinda al vaccino anti-Covid

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata