Jennifer Lopez e Ben Affleck

I Bennifer fanno sul serio: la cantante starebbe preparando il trasloco da Miami per trasferirsi stabilmente a Los Angeles, vicino all’attore

Jennifer Lopez pronta a trasferirsi stabilmente a Los Angeles per questo suo “nuovo inizio” assieme a Ben Affleck. La coppia sembra essere molto affiatata ed è tornata ad affollare le pagine delle riviste di gossip, proprio come accaduto tra il 2002 e il 2004, epoca della loro prima relazione.

Adesso, però, non si tratterebbe soltanto di un breve ritorno di fiamma, visto che, secondo fonti vicine alla coppia, i Bennifer parlano sempre più spesso di “futuro insieme”. JLo, secondo quanto rivelato da una fonte a “E! News”, si starebbe preparando a spostarsi da Miami in direzione Los Angeles. La cantante “si muoverà tra Los Angeles e gli Hamptons quest’estate, ma Los Angeles sarà la sua base. E sta cercando le scuole per i suoi figli in autunno“, ha rivelato ancora la fonte.

Ben Affleck con la madre di Jennifer Lopez a Las Vegas

Ben Affleck, nel frattempo, è stato avvistato assieme alla madre di Jennifer, Guadalupe Rodriguez, a Las Vegas. “Page Six”, infatti, ha pubblicato alcune fotografie dal resort Wynn, dove l’attore e regista starebbe dirigendo un nuovo progetto. Accanto a lui si vede proprio Guadalupe Rodriguez. Non è chiaro se la madre di Jennifer Lopez, che spesso frequenta i casinò e che è famosa per aver vinto, in passato, 2,4 milioni di dollari ad Atlantic City, sia coinvolta nel progetto di Affleck o si trovasse a Las Vegas per altri motivi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck “vedono il loro futuro insieme”

Nel frattempo Jennifer Lopez è impegnata a organizzare il trasloco da Miami a Los Angeles, dove Ben Affleck vive non lontano dai tre figli Violet, Seraphina e Samuel, avuti con la ex moglie Jennifer Garner. Come confermato più volte da amici della coppia, dunque, Jennifer Lopez e Ben Affleck “fanno sul serio. Sono felici e vogliono portare avanti la loro relazione. Vedono il loro futuro insieme”.

