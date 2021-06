Giovanni Simeone

Il giocatore del Cagliari si è sposato lo scorso 26 maggio e, in attesa di conoscere il suo futuro, è in viaggio di nozze alle Maldive

Le voci di mercato dicono che potrebbe lasciare il Cagliari ma al momento Giovanni Simeone non ci pensa e si gode la luna di miele con la moglie Giulia Coppini. Il figlio di Diego Pablo Simeone (allenatore dell’Atletico Madrid ed ex di Lazio e Inter) e l’inviata di “Quelli che il calcio”, si sono sposati lo scorso 26 maggio a Ibiza e, anche se non si sa ancora se resteranno a Cagliari, dove attualmente vivono e dove Simeone ha giocato nelle ultime due stagioni, al momento si godono il viaggio di nozze.

Giovanni Simeone, il matrimonio rimandato e il “Sì” a Ibiza

Giulia e Giovanni, dopo una lunga convivenza, hanno deciso di sposarsi ma l’organizzazione non è stata semplice. A corredo di un’immagine del matrimonio a Ibiza, postata su Instagram, la stessa Giulia Coppini ha raccontato: “Sono stati mesi difficili, l’avevo sognato a dicembre con la neve, l’avevo sognato in una villa bellissima a Firenze e tra le viti di Montalcino”.

Giovanni Simeone e Giulia Coppini, base di partenza l’Amore

“Ogni volta che partivo con l’organizzazione” ha proseguito “immaginavo scenari diversi ma tutti avevano come base di partenza l’Amore tra noi e per le persone a noi care. Ogni volta che partivo con l’organizzazione, puntualmente, arrivava qualcosa che faceva crollare tutto quello che avevo immaginato e mi toccava iniziare tutto da capo… Intanto vi lascio questa foto a dimostrazione del fatto che secondo me l’amore vince davvero tutto”.

Adesso la coppia, come documentato dalla stessa Giulia Coppini su Instagram, si trova in luna di miele alle Maldive. Il calciatore argentino e la modella toscana si sono sposati a Ibiza con rito civile in attesa di “poter festeggiare, come si deve, il prossimo anno con tutti gli amici e i parenti”.

