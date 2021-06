Aurora Ramazzotti

Una foto in intimo scatena pioggia di like e complimenti, ma anche il commento perplesso e divertito del cantante

Un selfie in intimo, backstage di un servizio fotografico, come si intuisce dalla caption. Uno scatto pubblicato su Instagram con il quale Aurora Ramazzotti ha ricevuto una pioggia di like e di complimenti. Ma un commento in particolare è balzato subito agli occhi di fan e follower. È stato quello di Eros Ramazzotti, che non ha potuto fare a meno di commentare la foto pubblicata dalla figlia, senza usare parole, ma soltanto alcune emoticon. Le “faccine” pubblicate dal cantante mostrano prima uno sguardo perplesso e sospettoso, poi una due faccine pensierose ma serene, infine una grande risata. Aurora risponde subito divertita al commento del padre, con tante risate e la scritta: “Ciao papo!”.

Aurora Ramazzotti sul set, gli scatti dal backstage

Lo scatto pubblicato fa parte di una gallery relativa al backstage di quello che sembra uno shooting fotografico, ma potrebbe anche essere un video. La caption, infatti, recita: “Set dayz”, dunque “giornate sul set” accompagnate da una emoticon della macchina da presa e da quella che indica “coming soon”.

Le esperienze in tv di Aurora Ramazzotti

Ventiquattro anni a dicembre, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora ha da poco concluso l’esperienza televisiva a “Ogni mattina”, programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe, e di recente è entrata a far parte del team delle “Iene”, nella trasmissione di ItaliaUno condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Tempo fa ha confessato: “Nessuno ha telefonato per raccomandarmi, né mia madre né tantomeno mio padre. Qualcuno nella produzione ha visto come usavo i social, mi ha chiamata. Ho fatto un provino e mi hanno presa”, riferendosi alla sua prima esperienza televisiva, nella conduzione del daily di “X-Factor”.

