Alessandra Mastronardi conferma le nozze con Ross McCall e svela la gaffe con i parenti: "Pensavano che non li avessi invitati"

Alessandra Mastronardi sposerà il collega scozzese Ross McCall. Una notizia che circolava già da parecchio tempo e che, ora, la diretta interessata ha confermato in un’intervista rilasciata al settimanale F. L’attrice ha spiegato che il matrimonio ci sarà ma la data, purtroppo, non è ancora stata fissata.

Nelle scorse settimane, alcuni esperti di gossip avevano parlato di nozze ad agosto: affermazioni che hanno causato non pochi problemi ad Alessandra Mastronardi, che si è vista costretta a giustificarsi con tutti i suoi parenti perché convinti di non essere stati invitati.

Alessandra Mastronardi: “I parenti pensavano che non li avessi invitati…”

“Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima” ha raccontato l’attrice. “I parenti pensavano che non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado. È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall (i due si erano conosciuti quattro anni fa grazie ad amici in comune) convivono a Londra ormai da diverso tempo e sono talmente felici che avrebbero deciso di metter su famiglia: “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”.

Ross McCall, 44enne di origini irlandesi, è l’uomo che ha letteralmente rubato il cuore della bella Alessandra. Molto amato dagli appassionati di serie Tv, è arrivato al successo interpretando Matthew Keller in “White Collar“, accanto a Matt Bomer. In passato ha avuto una lunga storia d’amore con Jennifer Love Hewitt, terminata però nel 2008.

Anche Alessandra Mastronardi ha alle spalle alcune storie d’amore con colleghi conosciuti sul set: sul set di “Romanzo Criminale – La Serie” ha conosciuto Vinicio Marchioni, con cui ha poi avuto una relazione mentre “Sotto il cielo di Roma” ha visto l’inizio della storia con Marco Foschi. In ultimo l’incontro con Liam McMahon, con cui ha avuto una relazione lunga sei anni e che l’aveva vista trasferirsi a Londra. Poi l’incontro con Ross McCall e il coup de foudre che vedrà il prossimo matrimonio come coronamento di questo grande amore.

