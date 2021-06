Victoria Beckham

L'ex cantante e le sue colleghe hanno deciso di lanciare una maglietta per il Pride 2021

tournée nel 2007 e, successivamente, per esibirsi in occasione delle Olimpiadi estive del 2012, dopo aver lasciato ufficialmente la band nel 2001. Adesso Victoria Beckham ha chiamato a raccolta le maglietta in edizione limitata e dallo scopo benefico: raccogliere fondi per un’associazione che si occupa di senzatetto, la LGBTQ+ (Albert Kennedy Trust). Si era riunita con loro innel 2007 e, successivamente, per esibirsi in occasione delledel, dopo aver lasciato ufficialmente la band nel 2001. Adessoha chiamato a raccolta le Spice Girls per lanciare unaine dallo scopo benefico:per un’che si occupa di, la(Albert Kennedy Trust).

Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Emma Bunton e Melanie Brown mentre indossavano le t-shirt. La stilista e moglie di David Beckham ha condiviso la notizia con i suoi fan, postando le fotografie delle sue ex compagne di bandmentre indossavano le

Victoria Beckham e la maglietta Wannabe in edizione limitata

La cantante, diventata famosa con il gruppo pop negli anni ’90 (ma ha rifiutato di far parte dell’ultima reunion nel 2019), ha collaborato con le sue ex colleghe per lanciare la maglietta Wannabe in edizione limitata. Su Instagram ha dichiarato: “Il Pride per me è una celebrazione dell’essere completamente se stessi e la maglietta di quest’anno lo ricorda”.

L’ex cantante ha proseguito: “Le Spice Girls credono nell’accettazione di se stessi e degli altri, nella gentilezza, nel divertimento e nell’idea di vivere la vita al meglio! La comunità Lgbtq+ è vicina al mio cuore e sono orgogliosa di sostenere il Pride 2021 con le ragazze, anche quest’anno”.

Victoria Beckham vicina ai più deboli

ricavato delle vendite andrà a beneficio della Albert Kennedy Trust, l’organizzazione che supporta giovani compresi in un’età tra i 16 e i 25 anni, finiti per strada, non accettati dalle loro famiglie o che vivono in un ambiente a loro ostile. Le t-shirt sono acquistabili sul 80 sterline, circa 95 euro. L’interodelleandrà a beneficio dellal’organizzazione che supporta giovani compresi in un’età tra i 16 e i 25 anni, finiti per strada, non accettati dalle loro famiglie o che vivono in un ambiente a loro ostile. Le t-shirt sono acquistabili sul sito ufficiale di Victoria Beckham al costo di, circa

“Ossessionata dalle nuove magliette #Pride2021! Non vedo l’ora di vederle addosso a voi, taggatemi nelle vostre foto!”, ha aggiunto la cantante.

