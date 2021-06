Taylor Mega

Finita, ormai, la storia con Tony Effe, la modella e influencer è stata fotografata assieme al giovane rapper milanese

Taylor Mega fidanzata con un rapper. Non un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato Tony Effe, ma un nuovo amore. La modella e influencer, infatti, è stata paparazzata assieme al rapper milanese Sacky. I due sono stati fotografati insieme, mentre passeggiano mano nella mano, a Milano, come mostrano le immagini pubblicate dalla rivista “Chi”. Nel corso della serata, poi, la coppia è stata immortalata mentre si ferma a un chiosco per mangiare un kebab, e mentre si scambia un bacio appassionato.

Chi è Sacky, il nuovo fidanzato di Taylor Mega

La bella influencer, 27 anni, avrebbe ritrovato l’amore con il giovane rapper di origini marocchine, che ha 19 anni. A inizio 2021, Taylor Mega aveva annunciato la fine della storia con Tony Effe, rapper romano della Dark Polo Gang. “Alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno da quella che è stata una bellissima storia d’amore. Rimarrà sempre nel mio cuore”, aveva scritto la modella in alcune stories su Instagram, rispondendo alle domande dei follower.

Sacky, il cui nome completo è Abou El Hassan, è milanese. La madre ha origini marocchine, mentre il padre ha origini egiziane. Come lui stesso ha raccontato, ha avuto un passato difficile, ed è stato arrestato per alcune rapine. Dopo aver pagato per i suoi errori, Sacky ha trovato il riscatto attraverso la musica.

