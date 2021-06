Luca Argentero e la neo moglie Cristina Marino per il loro viaggio di nozze hanno scelto la Costiera Amalfitana, senza dimenticare la bellissima Capri

È unadi“Made in Italy” quella che Cristina Marino hanno scelto dopo le nozze , celebrate alo scorso 5 giugno 2021. La coppia è in vacanza in uno dei luoghi più incantevoli e suggestivi del Paese: la bionda 30enne e l’attore 43enne hanno infatti scelto la, senza naturalmente tralasciare la bellissima. A testimoniarlo sono alcune foto postate sui rispettivi account Instagram.