Kanye West e Irina Shayk fotografati insieme in Francia (Daily Mail)

L’ex marito di Kim Kardashian e la bellissima modella russa sono stati avvistati insieme in Provenza

Kanye West e Irina Shayk avvistati e paparazzati insieme, mentre passeggiano in una località della Provenza, nel Sud della Francia. Il rapper statunitense sta divorziando da Kim Kardashian, sposata nel 2014 e dalla quale ha avuto quattro figli. La bella modella russa, ex di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper, con il quale ha avuto una figlia, ha chiuso la relazione con l’attore americano nel 2019.

I due ‘piccioncini’ si sarebbero concessi qualche giorno di relax insieme in occasione del compleanno del rapper, che ha compiuto 44 anni lo scorso 8 giugno.

Kanye West e Irina Shayk vacanza blindata in un albergo di lusso

Le foto dei due, pubblicate in esclusiva dal tabloid britannico “Daily Mail”, mostrano West e Shayk in vacanza insieme al Villa La Coste, un luxury hotel a cinque stelle in Provenza che, secondo quanto riporta il “Daily Mail” li ha ospitati per tre notti, da domenica a mercoledì. West avrebbe affittato un’intera area del luxury hotel, chiusa al pubblico durante il loro soggiorno. I due, inoltre, sarebbero stati avvistati mentre scattavano foto insieme alla Giant Crouching Spider, scultura di Louise Bourgeois che si trova al Centro d’Arte di Château la Coste.

Kanye West e Irina Shayk “si stanno frequentando”

Secondo “Page Six”, che ha paparazzato la coppia all’aeroporto del New Jersey, di ritorno dalla Francia, West e Shayk hanno viaggiato assieme su un jet privato, ma non hanno lasciato l’aeroporto insieme. Una fonte vicina alla coppia avrebbe confermato a “Page Six” che “i due si stanno vedendo da qualche settimana e sono molto presi l’uno dall’altra”.

