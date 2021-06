Paola Di Benedetto

I due sono stati paparazzati in Costiera Amalfitana. Ci sarebbe, dunque, aria di crisi tra la vincitrice del GF Vip e Federico Rossi

Qualche giorno di vacanza in Costiera Amalfitana. Se lo sono concessi Paola Di Benedetto e Stefano De Martino che sono stati avvistati, insieme, in barca. La nota influencer, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, dunque, sta trascorrendo questi primi giorni di giugno lontano dal fidanzato, Federico Rossi. I follower più attenti hanno già notato che sui social, da alcune settimane, nessuno dei due parla o posta fotografie dell’altro. Adesso, mentre Rossi si è concesso qualche giorno di vacanza in Calabria con gli amici, sono arrivate le foto del settimanale “Chi”, che mostrano Paola Di Benedetto in barca con il ballerino, ex marito di Belen Rodriguez.

Paola Di Benedetto, relax con le amiche

L’ultima immagine postata su Instagram da Paola Di Benedetto, pochi giorni fa, mostra la ragazza assieme alle sue storiche amiche, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, con la caption: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”, citando il celebre brano di Luciano Ligabue. Tutti indizi che portano a pensare ad una vera e propria crisi tra Di Benedetto e Federico Rossi. La coppia, insieme da circa tre anni, ha vissuto parecchi alti e bassi, e già superato alcune crisi.

Insieme sulla barca di Stefano De Martino

Adesso, però, entrambi sembrano alla ricerca di serenità e relax con i rispettivi amici. Assieme a De Martino, infatti, Di Benedetto si è goduta qualche giorno di vacanza. Sulla barca di De Martino, che si chiama Santiago in onore del figlio avuto dalla precedente relazione con la modella e conduttrice spagnola, anche la sorella di De Martino, Adelaide, assieme al fidanzato Emanuele Vicorito, e altri amici.

