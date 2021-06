Chris Smalling

L’avvistamento raccontato sui social da Sam, la moglie del difensore della Roma

Avvistamento di un oggetto volante non identificato per il difensore della Roma Chris Smalling e sua moglie Sam durante le vacanze che stanno trascorrendo in Giamaica. “Io e Chris abbiamo visto l’Ufo più assurdo di sempre! Non era un oggetto rimasto fermo in cielo per pochi secondi. L’oggetto è volato giù in basso davanti a noi, poi si è girato ed è decollato di nuovo in alto nel cielo”, ha raccontato Sam Smalling in una storia postata su Instagram. “Giuro che non eravamo sotto funghetti magici o cose del genere”, ha precisato poi Sam, forse per prevenire eventuali battute ironiche dai suoi follower.

Sam, moglie di Chris Smalling: “Un Ufo enorme ci veniva incontro”

“Era troppo piccolo per essere ripreso mentre è rimasto fermo nel cielo, anche se Chris lo vedeva ruotare con luci lampeggianti tutt’intorno. Avremmo potuto riprenderlo con la telecamera quando stava volando verso da noi perché si vedeva bene, ma eravamo entrambi troppo sbalorditi”, ha scritto ancora la moglie del calciatore giallorosso. “Sembrava enorme. Non sembrava uno dei classici Ufo. Era totalmente silenzioso”, ha aggiunto Sam Smalling.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sam Smalling (@samsmallinginsta)

La coppia sta trascorrendo giorni di relax in Giamaica, documentando il viaggio con numerose foto sui social. Con Chris Smalling e la moglie Sam c’è anche il figlio di due anni, il piccolo Leo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata