Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2021, youtuber di successo, avrebbe fatto soffrire per amore Giulia Laura Abbiati

“Cercasi disperatamente fidanzata per simpatiche uscite di coppia”. Con questo post buffo e ironico su Instagram, Awed conferma di essere single. Nella foto pubblicata sul suo profilo social, che è tornato a riutilizzare da qualche giorno, il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 appare contrariato mentre beve un boccale di birra, e attorno a lui, le coppie di amici Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez da una parte, e Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione dall’altra, si baciano appassionatamente. Un post ironico che però non lascia dubbi sul fato che Simone Paciello, il suo vero nome, non sia al momento fidanzato.

Giulia Laura Abbiati e la love story con Awed

Il giovane youtuber napoletano avrebbe in realtà avuto una storia, chiusa poco prima di partire per L’Isola dei Famosi, con Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian Abbiati. A riportarlo il settimanale “Chi”, che non rivela altri dettagli sulla presunta love story, ma riporta che avrebbe “spezzato il cuore” alla figlia dell’ex calciatore.

Le ex fidanzate e i flirt

Che Paciello fosse single, in Honduras, era evidente. Anzi, lo youtuber ha anche cercato l’amore tra le concorrenti del reality, corteggiando l’ex Pupa Miryea Stabile, la modella Beatrice Marchetti, e baciando Emanuela Tittocchia. In passato è stato fidanzato con l’attrice Ludovica Bizzaglia, star di “Un posto al sole”.

