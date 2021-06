Stash dei The Kolors e Giulia Belmonte al battesimo della figlia Grace

Il cantante e la compagna Giulia Belmonte hanno festeggiato la piccola con una cerimonia al Duomo di Ravello

“Non esiste uno sguardo più sincero del tuo… un amore più sincero del tuo… un sorriso più sincero del tuo…”. Con queste parole, e alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram, Stash, il cantante dei “The Kolors”, ha informato i suoi follower del battesimo di sua figlia, la piccola Grace.

La cerimonia, come documentato dalle foto pubblicate su Instagram dallo stesso Stash e dalla compagna Giulia Belmonte, si è svolta al Duomo di Ravello, in Costiera Amalfitana. “Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa!”, scrive ancora Stash nella dolce dedica alla bambina, nata nel dicembre 2020.

I ringraziamenti del frontman dei The Kolors

Stash ha, poi, ringraziato “la famiglia Dolce e Gabbana, per quello che ha fatto per noi in un momento così importante”, l’art director e stylist Simone Furlan “per la sua incredibile disponibilità”, e “Don Angelo che ci ha accolti nel Duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità”. Anche Giulia Belmonte ha pubblicato uno scatto della giornata, con la caption: “Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro”.

