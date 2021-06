Regina Elisabetta II

L’occasione sarà il ritorno nel Regno Unito del Duca del Sussex, per l’inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana

La Regina Elisabetta ha invitato a pranzo il nipote, il principe Harry, al Castello di Windsor. L’occasione sarà il ritorno del Duca del Sussex nel Regno Unito, il prossimo 1 luglio, per l’inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana, a Kensington Palace. Fonti vicine alla Royal Family, avrebbero spiegato al “Daily Mail” che l’incontro informale sarebbe stato chiesto dalla stessa Regina. “Un gesto tipico della magnanimità di Sua Maestà”, specificano, voluto anche per discutere delle recenti vicende che hanno coinvolto la corona inglese. L’intervista di Meghan Markle e il principe Harry con Oprah Winfrey, prima, e la recente nascita della secondogenita della coppia, la piccola Lilibet Diana.

Harry incontrerà la Regina Elisabetta a Windsor

L’incontro informale sarebbe il primo, dopo il “ritiro” di Harry e Meghan, avvenuto lo scorso anno. Il pranzo, dunque, “sarà per loro un’occasione per parlare di come vanno le cose”, ha spiegato ancora la fonte.

Una statua per Lady D. in occasione del suo 60esimo compleanno

La statua in onore di Diana, commissionata dai figli Harry e William, sarà svelata a Kensington Palace il prossimo 1 luglio, in occasione del sessantesimo compleanno della Principessa del Galles, scomparsa tragicamente il 31 agosto del 1997 a Parigi. Il principe Harry dovrebbe partecipare da solo alla cerimonia, mentre Meghan resterà in California, dove la coppia vive, con i due bambini, Archie, 2 anni, e Lilibet Diana, appena nata.

Leggi anche: Gli approfondimenti sulla Regina Elisabetta II

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata