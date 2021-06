Meghan Markle con il principe Harry

Meghan Markle ha recentemente pubblicato il suo primo libro ma, a quanto sembra, è stato stroncato dalla critica britannica

The Bench“. A quanto sembra il volume, in vendita per poco più di 12 sterline, non sta andando bene ed è stato stroncato dalla critica britannica che lo definisce “semianalfabeta“, etichettandolo come flop senza troppi complimenti. Meghan Markle ha recentemente pubblicato il suo primo libro : ““. A quanto sembra il volume, in vendita per poco più di 12 sterline, non sta andando bene ed è statodalla critica britannica che lo definisce ““, etichettandolo come flop senza troppi complimenti.

La duchessa di Sussex è stata ispirata da una poesia che lei stessa aveva scritto per la prima festa del papà del principe Harry (il mese successivo alla nascita di Archie) e nel libro ha esplorato il “legame speciale tra padre e figlio” come “visto attraverso gli occhi di una madre”.



Meghan Markle ha dunque dedicato deliberatamente il libro al principe Harry e ad Archie, scrivendo accanto a una foto di padre e figlio che giocano con i dinosauri giocattolo: “Quando la vita sembrerà andare a rotoli, lo aiuterai a ritrovare ordine”. ha dunque dedicato deliberatamente il libro al principe Harry e ad Archie, scrivendo accanto a unadi padre e figlio che giocano con i dinosauri giocattolo: “Quando la vita sembrerà andare a rotoli, lo aiuterai a ritrovare ordine”.

Meghan Markle best seller su Amazon

Ebbene il volume è stato stroncato perché, secondo la stampa specializzata, eccessivamente autocelebrativo e perché scritto in modo approssimativo: “La storia è così priva di azione e pericolo che ti chiedi quasi se il lavoro di scrittura sia stato delegato a un mobile”, ha commentato il Times.

Nonostante le critiche feroci e le vendite che stentano a decollare nel Regno Unito, il volume ha raggiunto la 40esima posizione fra i best seller di Amazon. Non è noto se Meghan Markle abbia ricevuto un anticipo e se i proventi saranno devoluti in beneficenza, ma un esperto di marketing assicura che il volume avrebbe già fruttato 500mila sterline.

Il libro include diverse illustrazioni del principe Harry e del figlio Archie, inclusa una che ritrae il secondogenito di Carlo e Diana che dà da mangiare ad alcuni animali mentre la duchessa è in giardino con i suoi cani e la loro figlia appena nata, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Sullo sfondo la bellissima villa di Montecito, in California, che i duchi di Sussex hanno scelto per fuggire da Londra e cominciare la loro nuova vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata