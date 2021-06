Luca Argentero

Si sono sposati pochi giorni fa a Città della Pieve. Adesso Luca Argentero e Cristina Marino raccontano alcuni dettagli del loro matrimonio...

Si sono sposati pochi giorni fa, nella splendida cornice di Città della Pieve, in Umbria. Adesso Luca Argentero e Cristina Marino raccontano alcuni dettagli del loro matrimonio da favola. È stata la neo moglie dell'attore torinese a svelare alcuni retroscena, attraverso le foto pubblicate sulle sue stories di Instagram.



I due hanno pronunciato il “fatidico Sì” in una cerimonia molto intima, nel bosco della loro splendida casa di campagna, immersi fra gli ulivi. Cristina Marino in una foto ha mostrato la sua mano e quella di Luca Argentero con le fedi all’anulare in primo piano. I due hanno pronunciato il “fatidico Sì” in unamolto intima, neldella loro splendida casa di, immersi fra gli. Cristina Marino in una foto ha mostrato la sua mano e quella di Luca Argentero con le fedi all’anulare in primo piano.

“Chiamami signora Argentero, Luca”, ha scritto al marito. La sua gioia per questo momento così tanto atteso è incontenibile. “Siete in tantissimi, grazie per il vostro amore. Preferisco condividere io, piuttosto che farvi leggere cose errate”, ha proseguito rivolgendosi ai suoi follower.

L’attrice, modella e imprenditrice digitale ha poi svelato alcuni aneddoti: “La sera prima della cerimonia abbiamo fatto una cena con i nostri cari, sabato 5 giugno ci siamo sposati nel bosco di casa nostra, festeggiando tra gli ulivi. È stata una festa piena d’amore”. La moglie di Argentero, mamma della piccola Nina Speranza che lo scorso maggio ha compiuto un anno, ha poi concluso: “Siamo grati alla vita, perché la nostra vita è piena d’amore”.

Luca Argentero e Cristina Marino innamorati pazzi

Gli sposi hanno indossato abiti firmati Giorgio Armani. Cristina Marino ha mostrato tutto il suo splendore con il vestito bianco in pizzo macramé della collezione Giorgio Armani Privé, creato appositamente per lei e che le ha lasciato la schiena scoperta. Luca Argentero ha optato per un completo classico tre pezzi blu Giorgio Armani Made to Measure.

La coppia ha evitato ricevimenti in grande stile, ma ha voluto accanto solo i parenti e gli amici più stretti. “Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”, ha concluso Cristina Marino. “Per sempre”, ha sottolineato Luca Argentero.

