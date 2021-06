Kim Kardashian

Nonostante la separazione, la showgirl e modella statunitense ha, di recente, firmato un autografo utilizzando il nome "Kim Kardashian West”

L’addio definitivo è arrivato nel febbraio scorso, quando Kim Kardashian ha portato in tribunale i documenti per il divorzio da Kanye West. Una situazione che fa ancora soffrire la showgirl e modella statunitense, che nell’ultima puntata del reality show sulla sua famiglia, “Al passo con i Kardashian”, ha confessato: “Un altro matrimonio fallito. Sono una fallita. Mi sento una perdente, ma non voglio nemmeno pensarci”. E non solo. Di recente un episodio particolare non è sfuggito ai fan.

Nonostante abbia confermato che sta divorziando da Kanye West, Kim ha firmato un autografo usando ancora il suo nome da sposata. “Kim Kardashian West“, questa la firma scarabocchiata su una foto, mentre usciva da un noto ristorante di Hollywood con la mamma Kris Jenner e le sorelle Kylie e Kendall Jenner.

I fan della coppia hanno guardato con malizia al curioso episodio. Ma una spiegazione c’è. Il “West” nella sua firma avrebbe a che fare con il suo brand. La foto che Kardashian ha firmato, infatti, era uno scatto promozionale per la sua linea KKW Beauty, nella quale sono presenti le sue iniziali da sposata. Dunque per coerenza la showgirl avrebbe usato la firma per esteso.

Kim Kardashian e West: il matrimonio e i quattro figli

Kim e Kanye erano fidanzati dal 2012, e si sono sposati nel 2014 a Firenze. La coppia ha quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm. A inizio 2021 su tutti i magazine americani è stata annunciata la loro separazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata